Steven Spielberg revela por qué ahora cree en los ovnis y lanza "El día de la revelación"

...

El aclamado director de Hollywood, Steven Spielberg, ha declarado que los recientes testimonios del Congreso y del Pentágono lo convencieron de la existencia de fenómenos aéreos no identificados. Su nueva película, "El día de la revelación", estrenada el 11 de junio, explora esa fascinación y marca un puente entre sus facetas de aventura y drama serio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 09:50 AM.