Steven Spielberg revela por qué ahora cree en los ovnis y lanza "El día de la revelación"

En una entrevista exclusiva, Steven Spielberg, de 79 años, explicó que los testimonios presentados ante el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en 2023, así como la reciente declaración del expresidente Donald Trump sobre la publicación de archivos del Pentágono, lo llevaron a creer firmemente en la existencia de ovnis o UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados). Estas revelaciones inspiraron al cineasta a escribir un guion de 50 páginas que se transformó en El día de la revelación, su primera película de verano en una década.
La cinta, producida por Universal Pictures y dirigida por Spielberg, retoma la temática que marcó sus inicios: la pregunta "¿Estamos solos?". Con Josh O'Connor como informante de ciberseguridad que posee pruebas gubernamentales, Colman Domingo como líder del movimiento de divulgación y Emily Blunt como meteoróloga que experimenta una misteriosa revelación, la película combina acción, suspense y una reflexión sobre la empatía humana.
Spielberg recordó que su obra de 1977, Encuentros cercanos del tercer tipo, era "especulativa", mientras que El día de la revelación se basa en hechos reales documentados por testigos como el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grusch. El director señaló que la película no solo busca entretener, sino también concientizar al público sobre la necesidad de transparencia gubernamental y la importancia de mirar a los demás a los ojos, más allá de los misterios del cosmos.
El estreno llega en un contexto cinematográfico dominado por franquicias, IA y streaming, pero Spielberg asegura que su prioridad sigue siendo la narrativa y la experiencia colectiva en la gran pantalla. Con 80 años a la vuelta de la esquina, el director ya vislumbra su próximo proyecto: un western que rinde homenaje a John Ford, demostrando que su creatividad sigue sin límites.