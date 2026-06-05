La moneda está en el aire: Mauricio Ochmann deja abierta la posibilidad con Aislinn Derbez

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La actriz Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann, tras publicar una foto juntos y lanzar un nuevo proyecto cinematográfico, dejaron entrever la posibilidad de una reconciliación, afirmando que “siempre volvemos al amor”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 10:34 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 10:32 AM.