La moneda está en el aire: Mauricio Ochmann deja abierta la posibilidad con Aislinn Derbez

En los últimos días, la publicación de una fotografía de Aislinn Derbez junto a Mauricio Ochmann ha reavivado los rumores sobre una posible reconciliación entre la ex pareja. La imagen, compartida en redes sociales, fue acompañada por frases que aludían a la transformación y a la permanencia de los lazos emocionales, lo que encendió la conversación en internet.
Durante una entrevista concedida a un medio de circulación nacional, la actriz, conocida por su papel en "Hazlo como hombre", declaró que, a pesar de los momentos dolorosos vividos tras su divorcio en 2020, “siempre regresamos al amor”. Por su parte, Ochmann respondió que “la moneda está en el aire”, dejando abierta la posibilidad de un futuro juntos.
El contexto de estas declaraciones se enmarca en la promoción de su próximo filme "Hasta el fin del mundo", programado para estrenarse el 23 de julio. Esta será la segunda vez que comparten pantalla después de su colaboración en "A la mala" (2015) y "Hazlo como hombre" (2021). Ambos actores subrayaron que, más allá de la historia romántica, mantienen una relación de apoyo mutuo como colegas y padres, especialmente tras el fallecimiento de la madre de Derbez, cuando Ochmann expresó su solidaridad.
En cuanto a su vida sentimental, Aislinn Derbez ha confirmado que se encuentra soltera y enfocada en sus proyectos profesionales y en la maternidad. Tras una breve relación con Jonathan Kubben en 2021, no ha anunciado nuevos romances.
En síntesis, aunque no hay una confirmación oficial de reconciliación, las declaraciones de ambos actores y la coincidencia profesional sugieren que la puerta sigue abierta para que el vínculo entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann evolucione más allá de lo estrictamente laboral.