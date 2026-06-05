Alejandra Espinoza revela la deportación de su hermano y el impacto emocional en su familia

Los Estados Unidos intensifican las detenciones migratorias y una familia mexicana lo siente en carne propia. En una entrevista concedida a la periodista Mandy Fridmann, la conductora y actriz Alejandra Espinoza reveló que su hermano fue deportado a finales del año pasado después de vivir casi tres décadas en Los Ángeles. La medida, según la artista, ha sumido al familiar en una profunda depresión y ha generado un clima de miedo entre sus padres y el resto de la familia.
Espinoza, ganadora de la primera temporada del reality Nuestra Belleza Latina (2007) y conocida por su labor como conductora en programas de entretenimiento, explicó que la deportación se produce en un contexto de creciente temor entre los migrantes que residen en la frontera. "El miedo ha invadido a mi familia; tomamos medidas de seguridad y evitamos salir de casa sin necesidad", afirmó la actriz.
La artista también comentó que, a pesar del dolor, agradece que su hermano haya contado con un lugar donde regresar, ya que muchos deportados quedan sin apoyo al volver a México. "Si a mi hermano le tocó salir, creo que Dios lo cuidó y le dio un refugio", expresó.
El caso de Espinoza ilustra la vulnerabilidad de los latinos que, tras años de residencia legal, pueden ser expulsados sin previo aviso. La actriz señaló que conoce a personas que permanecen meses encerradas en sus hogares por temor a ser detenidas por agentes de inmigración.
Además de su faceta como conductora, Alejandra ha incursionado en la actuación y la moda, y recientemente habló sobre su proceso de fertilidad, confesando que ya no puede intentar un embarazo. Su testimonio sobre la deportación se suma a la creciente ola de denuncias de familias mexicanas que viven la incertidumbre migratoria en EE. UU.