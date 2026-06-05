Alejandra Espinoza revela la deportación de su hermano y el impacto emocional en su familia

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La conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza contó en entrevista con Mandy Fridmann que su hermano fue deportado de EE. UU. después de casi 30 años, lo que ha generado depresión y temor en su familia, en medio del clima de inseguridad migratoria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 10:54 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 10:46 AM.