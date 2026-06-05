“Nuestra plaza no es vuestro salón”: la boda de Dua Lipa genera tensión en Sicilia

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La celebración del matrimonio de la cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner en Sicilia desató protestas de residentes que denuncian el cierre de plazas públicas y la restricción de movilidad. Las autoridades municipales defendieron el evento como impulso turístico, mientras los vecinos exigen el respeto a los espacios comunes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 10:53 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 12:05 PM.