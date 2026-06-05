De admirarla a criticarla: La Bogue arremete contra Wendy Guevara y Las Perdidas

La Bogue arremete contra Wendy Guevara y el fenómeno televisivo de Las Perdidas, calificándolos de "retroceso" para la comunidad trans en México. En una entrevista reciente con varios medios, la actriz, conductora y activista señaló que, aunque inicialmente apoyó a la influencer, el auge de su popularidad ha distorsionado la imagen de las mujeres trans ante la sociedad.
Hace apenas un año, La Bogue elogió públicamente a Wendy Guevara durante la presentación del reality que la catapultó a la fama, resaltando su autenticidad y carisma. Sin embargo, la relación entre ambas figuras dio un giro inesperado cuando La Bogue declaró que el "personaje" de Wendy se salió de control, afectando negativamente la percepción de la comunidad trans.
La controversia entre La Bogue y Wendy Guevara pone de relieve la tensión entre la visibilidad mediática y la representación responsable de la comunidad trans. Mientras el espectáculo continúa, el debate sobre cómo se construye la imagen pública de las mujeres trans en México sigue abierto.