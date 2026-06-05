De admirarla a criticarla: La Bogue arremete contra Wendy Guevara y Las Perdidas

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La actriz y activista La Bogue denunció que el éxito mediático de Wendy Guevara y del grupo Las Perdidas representa un retroceso en la percepción pública de las mujeres trans en México, generando un intenso debate dentro y fuera de la comunidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 03:42 PM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 03:48 PM.