Fallece Carlos 'Indio' Solari a los 77 años a causa del Parkinson

Carlos "Indio" Solari, cantante, compositor y referente del rock argentino, falleció este viernes a los 77 años. Según el informe policial citado por EFE, la causa de muerte fue la enfermedad de Parkinson, padecida por el artista desde hace varios años.
Solari, nacido en Paraná, Entre Ríos, en 1949, alcanzó la fama como vocalista y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia musical de Argentina. Tras la disolución del grupo en el año 2000, continuó su carrera con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una legión de seguidores que asistían a sus conciertos masivos.
Su última presentación en vivo tuvo lugar en 2017 en la ciudad de Olavarría, donde congregó a aproximadamente 300 mil personas. En la década siguiente, el artista siguió activo mediante apariciones virtuales y grabaciones, pero su salud se vio afectada por los progresivos síntomas del Parkinson.
La noticia de su fallecimiento ha generado consternación entre fanáticos y colegas del medio musical, quienes recuerdan su legado como creador de himnos que forman parte del acervo cultural argentino, presentes en conversaciones cotidianas, manifestaciones sociales y eventos deportivos.
El legado de Solari perdurará en la música y en la memoria colectiva de varias generaciones, consolidándose como una figura emblemática del rock en español.