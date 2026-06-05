Fallece Carlos 'Indio' Solari a los 77 años a causa del Parkinson

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El ícono del rock argentino, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió este viernes a los 77 años. La causa oficial es la enfermedad de Parkinson, con la que luchó durante varios años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 10:56 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 11:03 AM.