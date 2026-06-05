Choque, lesiones y una demanda: Gene Simmons enfrenta nueva polémica

Un demandante identificado como Evan Brenner ha interpuesto una acción civil contra Gene Simmons, integrante de la legendaria banda KISS, y su esposa, la actriz y modelo Shannon Tweed, por un accidente de tránsito ocurrido en julio de 2024 en Sunset Boulevard, Los Ángeles.
Según los documentos judiciales citados por varios medios estadounidenses, Brenner conducía un vehículo Tesla cuando su automóvil colisionó con otro coche vinculado a la pareja. El demandante alega haber sufrido lesiones físicas de consideración, afectaciones al sistema nervioso y dolor crónico, lo que le obligaría a recibir atención médica continua y a incurrir en gastos hospitalarios, diagnósticos y terapias en los próximos meses o años.
Además de los daños corporales, Brenner reclama una compensación por la pérdida de ingresos que, según su versión, se derivó de la imposibilidad de desempeñar sus actividades laborales con normalidad tras el choque. La demanda incluye una solicitud de reembolso por gastos médicos, hospitalización, estudios diagnósticos, radiografías y otros costos asociados.
Shannon Tweed ha declarado que Gene Simmons no se encontraba dentro del vehículo al momento del accidente y que la colisión fue menor, limitándose a un daño superficial en la pintura del automóvil del conductor. La actriz aseguró que ambas partes intercambiaron información de contacto y datos de sus respectivas aseguradoras, mantuvieron una comunicación cordial por mensajes de texto y no recibieron nuevas reclamaciones después del incidente.
Según Tweed, la reciente demanda constituye la primera notificación que recibe sobre acciones legales vinculadas al accidente, y señala que el tono de la situación cambió cuando el conductor identificó públicamente a la pareja.
Hasta la fecha, no se ha publicado ninguna resolución judicial ni respuesta formal de los demandados ante el tribunal.