Choque, lesiones y una demanda: Gene Simmons enfrenta nueva polémica

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Un conductor de Los Ángeles ha presentado una demanda civil contra el bajista de KISS y su esposa, alegando lesiones y perjuicios económicos derivados de una colisión ocurrida en julio de 2024 sobre Sunset Boulevard.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 05:59 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 06:31 AM.