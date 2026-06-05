Fallece Abraham Pérez, el icónico Licenciado Cortillo de La Familia P. Luche

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El actor Abraham Pérez, conocido por su entrañable papel del Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche, falleció el 4 de junio de 2026. La noticia, difundida por su amigo Omar Crew, ha generado un amplio luto en la comunidad artística y entre los seguidores del programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 10:55 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 11:07 AM.