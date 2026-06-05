Fallece Abraham Pérez, el icónico Licenciado Cortillo de La Familia P. Luche

La comunidad artística mexicana está de luto tras el fallecimiento de Abraham Pérez, quien interpretó al inolvidable Licenciado Cortillo en la popular serie La Familia P. Luche. La noticia se dio a conocer el 4 de junio de 2026, cuando el creador de contenido Omar Crew rindió homenaje al actor en sus redes sociales.
Según informó Televisa, la empresa no posee información sobre el deceso, ya que Pérez no formaba parte de su plantilla en la actualidad. El anuncio no incluyó detalles sobre la causa de la muerte.
Omar Crew, amigo cercano de Pérez desde hace más de cinco décadas, compartió emotivas palabras: “Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P. Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación”. En un segundo mensaje, el creador recordó la estrecha relación entre ambas familias y describió al actor como “una gran persona y siempre feliz”.
El legado de Abraham Pérez trasciende su paso por la serie. Aunque el Licenciado Cortillo apareció en apenas dos temporadas, el personaje se consolidó como un ícono del humor televisivo mexicano. Su frase “Sí, que se largue”, pronunciada en el episodio quince de la tercera temporada (septiembre de 2012), se convirtió en un meme viral que sigue circulando en redes sociales.
El fallecimiento ha generado una oleada de condolencias de colegas, seguidores y medios de comunicación. Hasta el momento, la familia no ha anunciado detalles sobre el funeral ni si habrá un acto público de despedida.
La comunidad artística mantiene el respeto y el acompañamiento en estos momentos de duelo, asegurando que el recuerdo de Abraham Pérez perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de sus actuaciones y de su carismática presencia fuera del escenario.