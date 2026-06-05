Brenda Bezares rompe el silencio tras documental que promete sacudir el caso Paco Stanley

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Brenda Bezares, Paul Stanley y Paola Durante emitieron declaraciones ante el anuncio del nuevo documental que promete revelar testimonios inéditos y, según sus palabras, podría exonerar a los acusados históricamente vinculados al homicidio de Paco Stanley ocurrido hace 27 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 05:55 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 08:49 AM.