Brenda Bezares rompe el silencio tras documental que promete sacudir el caso Paco Stanley

El anuncio del documental "Testigos: la verdad tiene voz" ha reavivado el debate sobre el asesinato de Paco Stanley, ocurrido en 1999, y ha generado respuestas inmediatas de los familiares de Mario Bezares, quien fue señalado y posteriormente absuelto.
Brenda Bezares, esposa de Mario, recordó que la justicia ya dictaminó su inocencia y pidió a la sociedad que escuche las nuevas declaraciones sin revivir el rencor: "La justicia habló hace muchos años y mi esposo fue absuelto por las instancias correspondientes. Si hoy aparecen nuevas personas haciendo declaraciones, será la sociedad quien las escuche y quien forme su propia opinión". Subrayó el costo humano de la exposición mediática, señalando que detrás de cada titular hay familias que cargan décadas con la acusación pública.
El hijo de Paco Stanley, Paul Stanley, manifestó sorpresa ante la producción y declaró desconocer el contenido del material: "No tengo idea, bro. La neta, no tengo idea. Pues esperar a ver qué pasa". Aseguró que, si el documental revela al responsable, "quien tenga que pagar, pagará" y criticó la explotación mediática del caso.
Por su parte, la exedecán Paola Durante, también señalada en el caso, expresó lágrimas de alivio al considerar que el documental podría limpiar su nombre: "He llorado mucho, pero ya no de tristeza, sino de emoción, de felicidad". Agradeció a su madre y a Dios por la oportunidad de que se haga justicia y pidió que los testigos hablen directamente sobre los hechos.
Según la información preliminar, el proyecto presentará cuatro revelaciones clave: quién ordenó el asesinato, el motivo del crimen, la identidad del sicario y la confirmación de la inocencia de Mario Bezares y Paola Durante, basándose en testimonios de presuntos testigos presenciales.
El caso, que sigue siendo uno de los más mediáticos de la historia reciente de México, vuelve a ocupar los titulares, pero los familiares insisten en que la discusión no debe olvidar el impacto personal que una acusación pública genera en sus vidas.