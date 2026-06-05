Fran Meric enciende las alarmas con ojo morado y nariz vendada; esta fue la verdadera razón

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La actriz y creadora de contenido Fran Meric sorprendió a sus seguidores al publicar fotos con un ojo morado y la nariz vendada. A través de Instagram aclaró que sufrió un accidente en casa mientras cuidaba a su hija, lo que le provocó una fisura nasal y un hematoma. Actualmente está en reposo y aprovecha la experiencia para reflexionar sobre la importancia del descanso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 10:16 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 09:49 AM.