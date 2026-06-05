Fran Meric enciende las alarmas con ojo morado y nariz vendada; esta fue la verdadera razón

Fran Meric, una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano, generó alarma en redes sociales al aparecer con un ojo morado y la nariz vendada. En cuestión de horas, la comunidad digital especuló sobre la gravedad de su estado, pero la propia Meric utilizó su cuenta de Instagram (@fran_meric) para desmentir rumores y detallar el origen del incidente.
En conclusión, Fran Meric se encuentra en reposo, recuperándose de una lesión facial causada por un accidente doméstico, y utiliza su experiencia para promover la autocuidado y la importancia del descanso.