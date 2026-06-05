Influencers estadounidenses abortan tras diagnóstico de alto riesgo de síndrome de Down

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El creador de contenido Jesse Ridgway, alias “McJuggerNuggets”, y su esposa Ashley anunciaron que interrumpieron su embarazo después de que pruebas genéticas indicaran un 95 % de probabilidad de que el bebé naciera con síndrome de Down. La pareja ha recibido críticas y ha pedido respeto por su decisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 03:42 PM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 03:51 PM.