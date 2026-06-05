Influencers estadounidenses abortan tras diagnóstico de alto riesgo de síndrome de Down

Jesse Ridgway, conocido en YouTube como “McJuggerNuggets”, y su esposa Ashley, también influencer, dieron a conocer en sus redes sociales que abortaron su primer hijo tras recibir un diagnóstico prenatal que mostraba un 95 % de probabilidad de síndrome de Down.
El anuncio se realizó mediante una publicación de Ridgway en la que explicó que, aunque inicialmente estaban dispuestos a “asumir el reto”, tras consultar a médicos y especialistas decidieron interrumpir el embarazo, considerando que era lo mejor para su familia.
La pareja, que cuenta con más de 4 millones de seguidores en YouTube y una audiencia creciente en otras plataformas, había compartido previamente la noticia del embarazo y la revelación del género del bebé. El giro inesperado generó una oleada de reacciones en línea; algunos usuarios los acusaron de “matar a su bebé” por motivos egoístas, mientras que otros defendieron su derecho a decidir.
Ridgway solicitó un alto al odio y pidió respeto a su decisión, subrayando que también apoyaba a quienes eligen continuar con embarazos diagnosticados con síndrome de Down, calificándolos de “valientes”.
El síndrome de Down es una alteración genética causada por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, lo que resulta en 47 cromosomas en lugar de 46. Según datos médicos, aproximadamente 1 de cada 100 000 nacimientos a nivel mundial presenta esta condición, que puede conllevar rasgos faciales característicos, retraso intelectual y problemas cardíacos o auditivos.
El caso pone de relieve el debate en México y el resto del mundo sobre el aborto por motivos de diagnóstico prenatal, la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad y la necesidad de políticas de apoyo a las familias que deciden criar a niños con necesidades especiales.
Fuente: declaraciones de Jesse Ridgway en sus redes sociales y reportes de medios especializados.