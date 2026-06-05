Karina Yapor desafía a Gloria Trevi: “Ya no soy la niña que conociste”

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La periodista Karina Yapor, sobreviviente del llamado “Clan Trevi‑Andrade”, publicó en redes una foto junto a Gloria Trevi y Mary Boquitas, anunciando que ya no tiene 12 años y que recientemente enfrentó un interrogatorio cruzado en el proceso judicial en EE. UU. La publicación generó amplio apoyo y reavivó los antecedentes de demandas civiles y penales vinculadas al caso de abuso de los años 90.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 05:52 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 06:14 AM.