Karina Yapor desafía a Gloria Trevi: “Ya no soy la niña que conociste”

Karina Yapor, reconocida periodista mexicana y víctima del llamado “Clan Trevi‑Andrade”, volvió a hablar públicamente sobre su experiencia tras un reciente interrogatorio cruzado con Gloria Trevi y Mary Boquitas. En una publicación de Instagram, la comunicadora compartió una foto actual donde aparece sonriendo y, al lado, una imagen de su adolescencia junto a la cantante y la ex‑productora, acompañada del mensaje de que ya no tiene 12 años como entonces.
El post, que rápidamente se viralizó, explicó que el interrogatorio formó parte del proceso judicial que se lleva a cabo en California, Estados Unidos, donde en 2022 se presentaron demandas civiles contra Trevi y Andrade por presunto abuso sexual ocurrido en la década de los 90. La corte autorizó a los acusados a recabar testimonios y pruebas, lo que llevó a que Yapor fuera citada para un contrainterrogatorio.
La reacción de los seguidores de Yapor fue inmediata y mayoritariamente de apoyo, recordando su valentía al denunciar los hechos que vivió en 1998, cuando viajó a España con la cantante, el productor Sergio Andrade y Mary Boquitas, sin comunicación con sus padres. En ese entonces, sus padres, Miguel Yapor y Teresita de Jesús Gómez, interpusieron una denuncia en la Procuraduría de Justicia de Chihuahua por rapto y violación agravada, tras recibir información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de España sobre un bebé registrado a nombre de su hija que había sido abandonado en un hospital español.
Paralelamente, Gloria Trevi ha iniciado una serie de demandas: una contra Sergio Andrade por agresión sexual y abuso, y otra contra una televisora y la comunicadora Pati Chapoy. Estas acciones forman parte del amplio entramado legal que rodea al caso “Trevi‑Andrade”, que sigue generando controversia y atención mediática.
Con su reciente publicación, Karina Yapor no solo reafirma su condición de sobreviviente, sino que también subraya la importancia de que las víctimas continúen alzando su voz, aun cuando los procesos judiciales se prolonguen por años.