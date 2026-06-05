Livia Brito enfrenta nuevo proceso y podría ir a prisión por este motivo

En la transmisión del programa Ventaneando, la actriz Livia Brito, conocida por su trayectoria en la televisión mexicana, reveló el estado actual del proceso judicial que se originó en 2020 tras la agresión que protagonizó contra el fotógrafo Ernesto Zepeda, junto a su entonces pareja, el entrenador personal Mariano Martínez.
Brito explicó que, aunque el juzgado dictó una sentencia condenatoria por daño moral a favor de Zepeda, la parte demandada aún no ha cumplido con el pago establecido. Además, la actriz confirmó que se le ha vinculado a proceso por el delito de falsedad de declaración, al considerarse que ella y Martínez habrían mentido a las autoridades sobre los hechos ocurridos.
Ernesto Zepeda, quien también compareció en Ventaneando, reiteró que los agresores negaron los hechos y sostuvo que posee pruebas que respaldan su versión. Según el fotógrafo, la falta de cumplimiento del pago y la posible falsedad de la declaración podrían derivar en una pena de prisión que oscila entre dos y seis años.
El caso se encuentra en la fase de desahogo de pruebas, etapa en la que ambas partes presentarán los elementos probatorios que sustenten sus posiciones. De confirmarse la falsedad de la declaración, la sentencia de prisión se aplicaría de manera inmediata, según la legislación penal mexicana.
Mientras tanto, la actriz, de origen cubano, mantiene su defensa a través de sus representantes legales y ha manifestado su disposición a colaborar con el proceso judicial, aunque insiste en que la falta de pago por parte del demandado constituye una vulneración de sus derechos.