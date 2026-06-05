Livia Brito enfrenta nuevo proceso y podría ir a prisión por este motivo

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La actriz Livia Brito informó en Ventaneando que el proceso legal por la agresión a Ernesto Zepeda avanza; la demanda por daño moral sigue sin pagarse y la acusación de falsedad de declaración la mantiene vinculada a proceso, con una posible pena de 2 a 6 años de prisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 05:55 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 06:22 AM.