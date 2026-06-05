Madonna estrena canciones de “Confessions II” en un concierto sorpresa en Times Square

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La icónica cantante pop realizó un show inesperado en la plaza de Manhattan, presentando temas inéditos de su próximo álbum “Confessions II”, que se lanzará el 3 de julio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 09:32 AM.