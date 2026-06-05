Madonna estrena canciones de “Confessions II” en un concierto sorpresa en Times Square

Madonna volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes del pop al ofrecer este jueves un concierto sorpresa en Times Square, Nueva York. Desde el balcón de una de las gigantescas pantallas digitales que dominan la zona, la intérprete de "Like a Prayer" presentó por primera vez varias canciones de "Confessions II", su decimoquinto álbum de estudio.
El espectáculo, que tomó por sorpresa a cientos de transeúntes, arrancó con "I Feel So Free", tema que abre el nuevo material discográfico. A continuación, la cantante interpretó "Bring Your Love", colaboración con Sabrina Carpenter que ya había sido mostrada en Coachella. Entre los números presentados también hubo espacio para la nostalgia: Madonna retomó éxitos de "Confessions on a Dance Floor" como "Get Together" y "Hung Up", provocando la euforia del público.
"Confessions II" se concibe como una continuación directa del exitoso álbum de 2005, y marca el reencuentro artístico de Madonna con el productor Stuart Price, pieza clave del proyecto original. El nuevo disco estará disponible a partir del 3 de julio.
Antes de su lanzamiento, la artista realizará una presentación oficial este viernes en el Tribeca Festival, donde se proyectará un cortometraje de diez minutos basado en las seis primeras canciones del álbum. Posteriormente, Madonna participará en una entrevista con Jimmy Fallon, quien la acompañará en una charla para ofrecer más detalles sobre este esperado regreso a las pistas de baile.
Con este concierto, Madonna se suma a la lista de artistas que han realizado presentaciones sorpresa en Times Square en los últimos años, entre los que se encuentran Charli XCX, Shakira, Dua Lipa y Paul McCartney.