Muere Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”, a los 72 años

Anthony Head, 72 años, murió este viernes a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, informó su familia mediante un comunicado oficial. Sus hijas, las actrices Emily y Daisy Head, anunciaron el fallecimiento a la agencia británica Press Association, resaltando la pasión del actor por su oficio y su gratitud por haber trabajado con colegas talentosos.
El intérprete británico alcanzó fama internacional al encarnar a Rupert Giles, el bibliotecario y mentor de la protagonista en la serie Buffy, la cazavampiros (1997‑2003). Décadas después, se incorporó al elenco de la aclamada comedia Ted Lasso, donde dio vida a Rupert Mannion, ex propietario del club ficticio Richmond F.C. Ambos papeles consolidaron su trayectoria ante distintas generaciones de espectadores.
Además de sus roles emblemáticos, Head participó en series como Doctor Who y Merlín, y en películas como La dama de hierro (2011) y Percy Jackson y el mar de los monstruos (2013). Su carrera, que abarcó más de cuatro décadas, dejó una huella profunda en la industria audiovisual.
La familia también recordó que la muerte de Head se produce pocos meses después del fallecimiento de su pareja, la activista por los derechos de los animales Sarah Fisher, quien murió en diciembre del año pasado a los 61 años.
Amigos, compañeros de profesión y seguidores de sus producciones expresaron su pesar y rindieron homenaje a un artista que, según sus hijas, “amaba” su trabajo y siempre se sintió “increíblemente afortunado” de colaborar con personas talentosas.
Con información de EFE.