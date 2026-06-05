Muere Anthony Head, actor de “Buffy, la cazavampiros” y “Ted Lasso”, a los 72 años

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El actor británico Anthony Head falleció a los 72 años por complicaciones de una neumonía, según confirmó su familia. Conocido por interpretar a Rupert Giles en “Buffy, la cazavampiros” y a Rupert Mannion en “Ted Lasso”, dejó un legado que abarca televisión y cine.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 10:53 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 11:12 AM.