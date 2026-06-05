James Handy, actor de cine y televisión, es asesinado en su residencia en Tarzana

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El actor estadounidense de 81 años murió el 3 de junio después de ser apuñalado en su domicilio de Tarzana, California. La policía arrestó a Michael Gledhill, de 44 años, presunto autor del homicidio, y la investigación continúa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 10:52 AM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 11:14 AM.