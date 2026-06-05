James Handy, actor de cine y televisión, es asesinado en su residencia en Tarzana

El actor James Handy, conocido por sus papeles en series como The X‑Files y películas como Jumanji y Top Gun: Maverick, falleció el pasado miércoles 3 de junio a los 81 años, tras ser apuñalado en su residencia de Tarzana, California.
Según el comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles obtenido por People, los oficiales acudieron al domicilio después de recibir una llamada al 911 en la que el denunciante informó un “problema no identificado” y, minutos después, confesó haber cometido un asesinato: “Soy el hijo del hombre. Acabo de matar al hombre del pecado”. Al llegar, los agentes encontraron a Handy inconsciente con una herida de arma blanca en el jardín delantero y lo trasladaron de inmediato a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.
El portal especializado Deadline señaló que la investigación está en curso y que, poco después de la llegada de la policía, un hombre se acercó a los agentes y se identificó como la persona buscada por el homicidio. El individuo, Michael Gledhill, de 44 años, resultó ser el hijo de la novia de Handy y residía en la misma casa. La policía lo arrestó, lo trasladó a la cárcel de Van Nuys y le fijó una fianza de 2 millones de dólares.
Handy nació en Nueva York y debutó en 1977 con la telenovela de ABC Ryan’s Hope. A lo largo de casi cinco décadas desarrolló una prolífica carrera como actor de reparto, participando en series como L.A. Law, NYPD Blue, Law & Order, ER, Criminal Minds, CSI: New York y películas como Unbreakable, Logan y Top Gun: Maverick, donde interpretó a Jimmy, el camarero.
El caso sigue bajo investigación y las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer los motivos del homicidio.