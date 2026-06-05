¿Se cae la pelea? Adrián Marcelo asegura que Ring Royale podría no realizarse

En medio de la expectación generada por la propuesta millonaria de Poncho de Nigris a Adrián Marcelo para enfrentarse en Ring Royale, el influencer regiomontano ha vuelto a dar declaraciones que ponen en duda la realización del evento.
Marcelo, quien inicialmente rechazó la oferta, había dejado abierta la posibilidad de una pelea. Sin embargo, en sus últimas declaraciones aseguró que, según sus fuentes, varios empresarios vinculados al proyecto están renunciando, lo que podría provocar la cancelación del espectáculo.
El creador de "Hermanos de leche" también señaló que agencias del sector tienen a Poncho de Nigris en una lista negra por supuestas deudas de inversión en proyectos anteriores. Además, destacó la diferencia física como un factor determinante: "Está muy chiquito Poncho, por más que parezca un león. Yo mido 1.90 m y él 1.80 m; esa brecha podría generar miedo y desequilibrio en el ring", explicó Marcelo.
Por su parte, Poncho de Nigris respondió en redes sociales, retando a Marcelo y subrayando su ventaja de edad y condición física. Aún no se ha confirmado oficialmente si ambos contendientes subirán al ring, pero la combinación de problemas financieros, la retirada de patrocinadores y la disparidad de estatura sugiere que el futuro de Ring Royale es incierto.
Mientras tanto, otros nombres del entretenimiento, como Alfredo Adame y Carlos Bonavides, siguen mostrando interés en participar en futuros eventos de lucha, lo que mantiene viva la expectativa del público.