¿Se cae la pelea? Adrián Marcelo asegura que Ring Royale podría no realizarse

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El creador de contenido Adrián Marcelo confirmó que empresarios de Ring Royale están abandonando el proyecto y citó diferencias físicas y problemas financieros como causas que podrían impedir la esperada contienda contra Poncho de Nigris.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 02:29 PM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 03:22 PM.