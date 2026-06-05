“Pensé en mis hijos”: Roberto Tapia revela cómo evitó una tragedia durante su depresión

En una entrevista concedida a Ventaneando, el intérprete de música regional mexicana, Roberto Tapia, reveló que una fuerte depresión lo mantuvo alejado de la música durante más de cinco años, afectando su vida personal y profesional. El artista describió el trastorno como una enfermedad que le hizo perder el interés por la actividad que había definido su carrera.
Tapia relató que, en el punto más crítico de su crisis, se encontró en su habitación con un arma de fuego y consideró dispararse. Fue el recuerdo de sus hijos lo que lo detuvo y lo impulsó a buscar ayuda profesional. “Pensé en mis hijos, en lo que dejaría atrás. Eso me hizo decidir no seguir adelante con esa idea”, afirmó el cantante.
El proceso de recuperación incluyó terapia y el apoyo de su círculo cercano. Con el tiempo, la música volvió a ser una herramienta de sanación y de reconstrucción de su vida. “La música me ayudó a retomar mi camino; fue el motor que me devolvió la esperanza”, explicó Tapia.
Hoy, el artista celebra su regreso con el lanzamiento del nuevo álbum “Que siga la mata dando” y la preparación de la gira “Los bandidos amores”, en la que compartirá escenario con José Manuel Figueroa y Pancho Barraza. Tapia espera que su historia sirva de ejemplo para quienes atraviesan situaciones similares y subraya la importancia de buscar ayuda ante los trastornos mentales.
El cantante invita a sus seguidores a acompañarlo en esta nueva etapa, reafirmando su compromiso con la música regional y con la salud mental.