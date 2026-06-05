“Pensé en mis hijos”: Roberto Tapia revela cómo evitó una tragedia durante su depresión

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El cantante de regional mexicano Roberto Tapia confesó haber vivido una profunda depresión que lo alejó de los escenarios durante más de cinco años, llegando a pensar en quitarse la vida. Tras recibir ayuda profesional, retomó su carrera y presenta el nuevo disco “Que siga la mata dando” y la gira “Los bandidos amores”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 04:18 PM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 04:23 PM.