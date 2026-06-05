Shakira rechaza uso político de su imagen y niega apoyo a candidatos en elecciones de Colombia

La artista colombiana Shakira rechazó este viernes el uso no autorizado de su imagen en la campaña presidencial de Colombia y aclaró que no respalda a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral.
El rechazo se produjo después de que circulara en redes sociales un montaje digital en el que aparecía junto al candidato izquierdista Iván Cepeda y la senadora Aida Quilcué, acompañada del mensaje “Wolfpack con el Pacto Histórico”. A través de un comunicado difundido por su equipo, la cantante negó cualquier apoyo político y solicitó que se dejara de emplear su imagen con fines electorales.
Tras la queja, el contenido fue retirado de las plataformas donde había sido publicado. Shakira también hizo un llamado al respeto del proceso democrático colombiano.
El anuncio se da en la recta final de la contienda. En la primera vuelta, celebrada el pasado domingo, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo 10.3 millones de votos (43.78 %), mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.7 millones (40.98 %). Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta programada para el 21 de junio.
Paralelamente, la cantante sigue enfocada en su carrera musical. Actualmente promociona, junto al nigeriano Burna Boy, el sencillo “Dai Dai”, tema oficial de la Copa del Mundo 2026, que será presentado durante la ceremonia inaugural prevista para el 11 de junio en la Ciudad de México.