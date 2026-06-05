Shakira rechaza uso político de su imagen y niega apoyo a candidatos en elecciones de Colombia

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La cantante colombiana Shakira desmintió un montaje que la vinculaba con el aspirante Iván Cepeda, pidió que no utilicen su imagen con fines electorales y reiteró su neutralidad política.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/06/2026 05:30 PM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 04:58 PM.