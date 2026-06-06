Del amor viral al adiós inesperado: Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación

Ese silencio, combinado con su rostro visiblemente afectado, bastó para que las especulaciones sobre su relación con Peso Pluma pasaran de ser un rumor de fans a un tema central en los programas de espectáculos.
Horas después del altercado, Kenia Os recurrió a su canal oficial de difusión en redes sociales para emitir un comunicado breve pero contundente. En él, la intérprete de “Malas Decisiones” explicó que ella y Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante de corridos tumbados, han decidido dar por terminado su noviazgo. El texto, redactado en primera persona y firmado por ambos, subrayó que la separación ocurre “con amor, respeto y en los mejores términos”, y pidió que los medios y el público respeten su privacidad en este “momento personal”.
La confirmación oficial llegó después de semanas de silencio y desencuentros públicos. Lo que comenzó con una disminución drástica de publicaciones conjuntas en Instagram —de fotos románticas a un vacío casi absoluto— se intensificó cuando Kenia Os rompió en llanto durante un concierto a finales de febrero, sin dar explicaciones. Esa imagen recorrió las redes y encendió las alertas entre los seguidores que habían seguido de cerca cada capítulo de esta historia de amor entre la estrella del pop y el máximo exponente del regional mexicano.
El romance, que se destapó oficialmente en enero de 2025 cuando fueron captados juntos en la Pegasus World Cup de Miami, tuvo sus orígenes meses antes, en una colaboración musical: el tema “Tommy & Pamela”. El videoclip mostraba a una pareja de ficción, pero la química era tan real que los rumores no tardaron en confirmarse con apariciones en fiestas privadas, conciertos y fotos subidas por ellos mismos. Durante casi un año, Kenia Os y Peso Pluma fueron una de las parejas más mediáticas del entretenimiento mexicano, combinando el pop con los corridos tumbados en una relación que generaba tanto admiración como críticas.
Sin embargo, en las últimas semanas, el distanciamiento se volvió evidente. No hubo más declaraciones conjuntas, ni imágenes compartidas. Los fans notaron que ambos dejaron de seguirse mutuamente en algunas plataformas, y los conductores de programas de espectáculos comenzaron a hablar de una “crisis silenciosa”. Tras el incidente en el aeropuerto, el comunicado cerró cualquier duda: la relación terminó, aunque los artistas insisten en que fue una decisión mutua y que no hay rencor.
Hasta ahora, Peso Pluma no ha emitido un mensaje propio, más allá del texto conjunto. Kenia Os, por su parte, ha optado por un perfil bajo y solo ha publicado una historia agradeciendo el apoyo de sus seguidores, sin mencionar el tema. Mientras tanto, en los foros de entretenimiento y en las redes sociales, la noticia sigue generando reacciones divididas: desde mensajes de apoyo hasta teorías sobre los motivos reales de la separación. Lo único que ambas partes han dejado claro es que el silencio, por ahora, es su mejor respuesta.