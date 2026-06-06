Del amor viral al adiós inesperado: Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación

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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió la semana pasada en el escenario de un tenso episodio que involucró a la cantante Kenia Os, su equipo de seguridad y un grupo de reporteros que esperaban por declaraciones. Lo que parecía una llegada de rutina terminó en un forcejeo y gritos, con la artista pop evitando cualquier pregunta vinculada a su vida amorosa

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/06/2026 06:38 AM.
En Espectáculos y editada el 06/06/2026 07:06 AM.