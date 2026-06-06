Nadie lo vio venir: una de las favoritas dice adiós a La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos 2026 vivió un momento decisivo este viernes 5 de junio, cuando a las 18:00 hrs se dio a conocer al eliminado número 16. La sorpresa correspondió a Caeli, quien se despidió del programa de forma definitiva.
La eliminación se produjo en una semana de doble salida, lo que significa que dos celebridades abandonarán la competencia antes de la gran final programada para el 11 de junio. Los votos del público continuaron durante la gala, consolidando la decisión del jurado y la audiencia.
Con la salida de Caeli, la contienda se reduce a 12 participantes, entre los que ya se han asegurado puestos en la final: