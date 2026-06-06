Nadie lo vio venir: una de las favoritas dice adiós a La Casa de los Famosos

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El viernes 5 de junio, Telemundo anunció que Caeli abandona La Casa de los Famosos 2026, marcando la segunda eliminación de la semana y dejando a 12 participantes en la recta final del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/06/2026 05:28 AM.
En Espectáculos y editada el 06/06/2026 06:01 AM.