¿Romance en secreto? Pambo rompe el silencio sobre su relación con Camila Sodi

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La actriz Camila Sodi y la cantante mexicana Pambo desmintieron los rumores de un supuesto noviazgo que surgieron tras la publicación de fotos de la celebración del 40.º cumpleaños de la actriz. Ambas explicaron que la interacción proviene de un proyecto audiovisual y de una amistad de años, no de una relación sentimental.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/06/2026 05:36 AM.
En Espectáculos y editada el 06/06/2026 06:32 AM.