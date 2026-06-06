¿Romance en secreto? Pambo rompe el silencio sobre su relación con Camila Sodi

En declaraciones realizadas a la prensa, la cantante Pambo descartó categóricamente los rumores que la vinculan sentimentalmente con la actriz y modelo Camila Sodi. La artista señaló que los supuestos indicios de romance, como los intercambios de mensajes en Instagram y la presencia conjunta en un fin de semana, se originaron en un proyecto audiovisual llamado Ella y el muerto, en el que ambas colaboraron hace varios años.
Los rumores se intensificaron después de que Camila Sodi compartiera en su cuenta de X (antes Twitter) imágenes de su cumpleaños número 40, donde etiquetó a Pambo con la frase “Y mi momento Bella Durmiente”. La respuesta de la cantante, “Hasta ser pasitas, hada mía”, fue interpretada por usuarios como una muestra de cariño romántico.
Sin embargo, Pambo aclaró que la interacción se limita a una amistad consolidada y a la promoción de aquel proyecto audiovisual. “No es la primera vez que aparecen versiones de este tipo; siempre han sido especulaciones sin fundamento”, afirmó la cantante.
Camila Sodi, conocida por su relación anterior con Diego Luna y por su reciente aparición pública en eventos familiares, no ha emitido un comunicado oficial, pero la ausencia de una negación directa refuerza la postura de Pambo.
La cantante Pambo, cuyo nombre real es Paola Hernández, se ha destacado en la escena del pop alternativo mexicano, combinando influencias indie, electrónica y letras autobiográficas. Salió del clóset hace varios años y se ha convertido en una de las voces independientes más reconocidas del país.
En conclusión, los indicios que alimentaron la especulación –etiquetado en redes, mensajes alusivos y una escapada conjunta– fueron desmentidos por la propia Pambo, quien remarcó que la relación entre ambas es estrictamente profesional y amistosa.