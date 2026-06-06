Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, revela depresión tras meses de distanciamiento

En una entrevista reciente dentro del podcast del influencer Melo Montoya, Leticia Guajardo —más conocida en redes como Doña Alegría— abrió su vida privada y describió el profundo impacto emocional que le ha causado la relación conflictiva con su hijo, el popular conductor y cantante Poncho de Nigris.
Guajardo admitió que, tras ocho meses sin recibir una llamada o mensaje de Poncho, se ha sentido “tirada” y ha experimentado una depresión que la llevó a ganar diez kilos al comer compulsivamente. “Me puse a tragar, a comer y aumenté diez kilos. Muy deprimida pero como y como”, declaró sin reservas.
Según la matriarca, la raíz de los conflictos radica en “cizaña”, celos y una supuesta manipulación por parte de su hijo. “No sé qué le meten, pero sí es manipulación”, afirmó, añadiendo que la gente tiende a percibir sus discusiones como un “show”, cuando para ella son reales y dolorosas.
Doña Alegría también recordó episodios de apoyo familiar que fueron cuestionados por Poncho, como los tres años que cuidó al hijo de la actriz Marcela Mistral. “Fui abuela a los 43 años, entonces mis nietos eran como mis hijos”, explicó, subrayando que sus nietos la tratan con respeto y cariño, a diferencia de la relación con su hijo.
“Doy gracias a Dios porque salieron muy educados, con ganas de ser mejores personas y crecer. Gracias a Dios no quieren ser como su papá, quieren ser como sus tíos y su abuela”, concluyó, mostrando una esperanza en la nueva generación familiar.