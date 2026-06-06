Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, revela depresión tras meses de distanciamiento

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Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, confesó en el podcast de Melo Montoya que lleva ocho meses sin hablar con su hijo Poncho de Nigris, lo que la ha sumido en una depresión que la llevó a ganar diez kilos. La actriz explicó que los constantes pleitos, los celos y la manipulación percibida son la causa de su malestar, aunque destaca el buen trato que recibe de sus nietos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/06/2026 05:27 AM.
En Espectáculos y editada el 06/06/2026 05:45 AM.