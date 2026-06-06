¿Le dieron el anillo? Galilea Montijo enciende rumores de compromiso con Isaac Moreno.

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Tras su cumpleaños número 53, Galilea Montijo mostró un anillo que desató especulaciones sobre un posible compromiso con el modelo español Isaac Moreno. Conoce los detalles del rumor, la trayectoria del modelo y cómo surgió la relación.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/06/2026 05:28 AM.
En Espectáculos y editada el 06/06/2026 06:08 AM.