¿Le dieron el anillo? Galilea Montijo enciende rumores de compromiso con Isaac Moreno.

Galilea Montijo volvió a ser tendencia en redes sociales después de su cumpleaños número 53, cuando varios usuarios notaron un anillo plateado con diamante en su mano izquierda durante la transmisión del programa Hoy. La joya, que apareció en varios videos publicados en la cuenta oficial del programa, fue interpretada por muchos como una señal de compromiso con su pareja, el modelo español Isaac Moreno.
Isaac Moreno es un modelo español originario de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Tras estudiar Contabilidad e Ingeniería Estructural, cambió de rumbo profesional y se dedicó al modelaje internacional, participando en campañas de moda, fitness y destinos de playa. Además, es padre de un hijo llamado Timothy, a quien comparte en sus redes sociales.
Hasta el momento, ni Galilea Montijo ni Isaac Moreno han confirmado oficialmente un compromiso. El anillo sigue alimentando la conversación en redes, mientras la pareja continúa apareciendo en eventos y viajes, consolidando su vínculo sentimental.