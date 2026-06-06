Galilea no lo esperaba: Isaac Moreno irrumpe en Hoy y roba cámaras

Durante la transmisión del matutino Hoy, la inesperada presencia de Isaac Moreno llamó la atención de los televidentes y encendió una ola de rumores sobre una posible incorporación al programa. La aparición coincidió con la celebración del cumpleaños de Galilea Montijo, quien recibió a su pareja con un ramo de girasoles y una emotiva declaración de amor.
Al entrar al foro, Moreno fue recibido por Galilea, quien exclamó: “¡Amor, ¿qué haces aquí? Te amo!”. Las cámaras captaron el momento en que la conductora se acercó a su novio, mientras los compañeros de programa celebraban alrededor con pastel, postres y mensajes de felicitación de figuras como Wendy Guevara, Karime Pindter y Grupo Firme.
Durante su breve visita, Isaac aprovechó la oportunidad para dedicar un mensaje de admiración a Galilea, dejando claro el vínculo cercano que comparten. Además, añadió un toque de humor al responder a la broma de la conductora sobre su cerveza: “Está en casa”.
Si bien la aparición generó especulaciones sobre una posible integración de Moreno como conductor del matutino, la producción aclaró que su presencia formó parte exclusivamente de los festejos de cumpleaños. Isaac Moreno, con más de 30 años de trayectoria en la televisión, modelaje y entretenimiento, confirmó que era su primera visita al foro de Hoy.
El segmento se convirtió en el momento más comentado del programa, impulsando conversaciones en redes sociales y medios de espectáculos. Sin embargo, la realidad es que la visita fue un gesto romántico y una sorpresa para Galilea, sin planes inmediatos de incorporación al equipo de conducción.