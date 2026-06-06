Galilea no lo esperaba: Isaac Moreno irrumpe en Hoy y roba cámaras

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El novio de Galilea Montijo, Isaac Moreno, apareció inesperadamente en el foro de 'Hoy' durante la celebración del cumpleaños de la conductora. La escena, que incluyó un ramo de girasoles y un emotivo intercambio de palabras, generó especulaciones sobre una posible incorporación al programa, aunque la visita formó parte de los festejos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/06/2026 05:29 AM.
En Espectáculos y editada el 06/06/2026 06:19 AM.