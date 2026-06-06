Caos en el aeropuerto: Kenia Os denuncia agresión en medio de rumores amorosos

Al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la cantante Kenia Os se vio envuelta en una tensa confrontación con miembros de la prensa que buscaban indagar sobre su relación con Peso Pluma, tras la difusión de rumores de ruptura.
Según los videos difundidos por programas de espectáculos como De Primera Mano, la artista, con el rostro cubierto, fue rodeada por varios reporteros mientras intentaba dirigirse a su automóvil. En la aglomeración se produjeron empujones entre el personal de seguridad del recinto y los periodistas, quienes solo solicitaban una breve declaración.
Testigos afirman que Kenia Os pidió ser dejada pasar, pero se negó a atender a los medios, a diferencia de ocasiones anteriores en que había sido amable. La situación escaló cuando, según la propia cantante, recibió "un golpe en el cuello" por parte de integrantes de la prensa y fue retirada del área de aduanas por el personal del aeropuerto, lo que, según ella, la puso en riesgo a ella, a sus seguidores y a los propios medios.
Horas después del hecho, la artista utilizó sus redes sociales para ofrecer su versión: "Estoy muy preocupada por la situación que acabo de vivir. El acoso mediático llegó a otro nivel; recibí múltiples empujones e incluso un golpe en el cuello". Además, señaló que su equipo de seguridad "no logró llegar a tiempo" y solicitó respeto a su silencio y espacio personal.
El incidente reaviva el debate sobre los límites del acoso mediático y la responsabilidad de los aeropuertos y equipos de seguridad para proteger a los artistas en espacios públicos.