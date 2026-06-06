Caos en el aeropuerto: Kenia Os denuncia agresión en medio de rumores amorosos

...

La cantante Kenia Os fue rodeada por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se registraron empujones y un presunto golpe en el cuello. Tras el incidente, la artista explicó en sus redes que su seguridad falló y pidió respeto a su espacio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/06/2026 05:28 AM.
En Espectáculos y editada el 06/06/2026 06:01 AM.