Mario Bezares lanza reto al nuevo documental de Paco Stanley: "Que presenten las pruebas"

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El actor y conductor Mario Bezares reaccionó al estreno del documental que pretende esclarecer el asesinato de Paco Stanley en 1999. Bezares afirmó que él y Paola Durante fueron injustamente señalados, calificó su detención como un “infierno espantoso” y exigió que la producción aporte pruebas sólidas para reabrir la investigación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/06/2026 05:29 AM.
En Espectáculos y editada el 06/06/2026 06:12 AM.