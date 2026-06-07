Belinda y Shakira juntas en el Mundial 2026: crecen rumores de una colaboración en vivo

El matutino Hoy anunció oficialmente que la artista mexicana Belinda formará parte del espectáculo musical que dará inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La confirmación llega acompañada de la presencia de la colombiana Shakira, quien encabezará la presentación y presentará en vivo el tema oficial del torneo, "Dai Dai".
La noticia se difundió tras la circulación en redes sociales de una fotografía tomada en el backstage, donde ambas cantantes aparecen juntas durante la visita de Shakira a México para los eventos previos al torneo. La imagen avivó los comentarios de los seguidores, que ya especulan sobre una posible colaboración en el escenario de apertura.
Belinda había insinuado su participación semanas atrás al lanzar "Por ella", canción grabada con Los Ángeles Azules y producida por Tainy como parte del álbum oficial del Mundial. El tema recibió una acogida entusiasta y consolidó a la cantante como una de las figuras clave de la estrategia cultural del evento.
Aún no se han revelado los detalles del formato de la intervención de Belinda ni si compartirá escenario con otros artistas, pero la confirmación de su presencia eleva el interés por una ceremonia que reunirá a algunas de las voces más reconocidas del continente.
El Estadio Ciudad de México será el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, reforzando su importancia histórica en el fútbol internacional. La participación simultánea de Belinda y Shakira promete convertir la apertura del Mundial 2026 en uno de los momentos musicales más esperados del año.