Belinda y Shakira juntas en el Mundial 2026: crecen rumores de una colaboración en vivo

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El programa Hoy confirmó que la cantante mexicana Belinda participará en la apertura del Mundial FIFA 2026, junto a Shakira, generando gran expectativa entre los aficionados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 03:32 PM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 04:36 PM.