“Si me sacan, que sea en la final”: la promesa que cambió la vida de Carlos Rivera

En una entrevista para el podcast “Abre la caja de” junto a la cantante Isabel Lascurain, Carlos Rivera recordó el momento que cambió su vida: a los 17 años, su hoja de audición para La Academia fue descartada. Tras una segunda oportunidad, cantó “Usted se me llevó la vida” y, contra todo pronóstico, ganó la competencia, convirtiéndose en una figura emblemática del programa.
El joven cantautor relató cómo su padre, al esperarlo fuera del Teatro de la Reforma, le preguntó si regresarían a Huamantla. La respuesta de Rivera fue rotunda: “Si me vuelven a botar, tiene que ser en la final”. Con esa determinación, volvió a presentarse, rezó ante una colección de santos y, al final, el productor Giorgio Aressu lo encontró en plena oración.
El triunfo le abrió puertas, pero el camino no fue inmediato. Después de la victoria, Rivera describió su carrera como una “carroza de Cenicienta que se hizo calabaza”. Se trasladó a España, donde protagonizó El Rey León durante dos años y 700 funciones, compartiendo escenario con figuras como Plácido Domingo, Cristiano Ronaldo e Iker Casillas. Rechazó una oferta para prolongar la gira, prefiriendo regresar a México y reconstruir su carrera desde cero.
Los primeros conciertos en México fueron modestos; las butacas vacías se convirtieron en una señal de que el público llegaría. Con esfuerzo constante, Rivera escaló de teatro en teatro hasta llenar el Auditorio Nacional, culminando el 4 de julio de 2024 con un concierto que consideró el punto álgido de su carrera, acompañado por el brasileño Alexandre Pires.
En medio de su agenda, el 3 de agosto de 2024, Rivera recibió la noticia del nacimiento de su hijo León. A pesar de estar de gira en la Costa Brava, voló a México y llegó al hospital a tiempo. Desde entonces, el cantante ha dedicado varias composiciones a su hijo, entre ellas “La mejor canción” y “Qué significa el amor”. En la entrevista, explicó que al ver los ojos de León percibió “la cara de Dios”, redefiniendo su visión de la vida y la paternidad.
Rivera también aclaró un rumor viral: la versión mariachi de “The Faithfully” de Taylor Swift que circuló en redes no es su interpretación, sino una creación mediante inteligencia artificial que él mismo desmontó.
Con una trayectoria marcada por el rechazo, la resiliencia y la fe, Carlos Rivera afirma que su mayor logro no es llenar estadios, sino ser el mejor ejemplo para su hijo.