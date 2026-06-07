“Si me sacan, que sea en la final”: la promesa que cambió la vida de Carlos Rivera

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Carlos Rivera narra cómo el rechazo a los 17 años en La Academia marcó su trayectoria, su paso por el teatro en España, el ascenso hasta llenar el Auditorio Nacional y la transformación que supuso la paternidad, cuando describió a su recién nacido como la imagen más cercana que ha tenido de Dios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 06:45 AM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 07:06 AM.