Nodal intenta renacer como “El Forajido", pero alguien se lo impide

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El cantante Christian Nodal solicitó registrar la marca “El Forajido” mientras que el Grupo Forajido, con 30 años de trayectoria y marca vigente hasta 2034, presentó una oposición formal. La controversia también revela que el propio nombre “Christian Nodal” está registrado a nombre de su padre, lo que complica su capacidad de usar su identidad artística sin autorización.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 06:46 AM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 07:30 AM.