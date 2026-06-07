Acusan a Galilea Montijo de quedarse con un protagónico y finalmente hablan las involucradas

...

La actriz Claudia Troyo aclara que Galilea Montijo nunca le quitó un papel principal en la telenovela “La verdad oculta”. A través de una entrevista con Annette Cuburu, la excompañera detalla su relación con la conductora, que pasó de desconocida a “hermana” en el set, disipando rumores de rivalidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 06:45 AM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 07:19 AM.