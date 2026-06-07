Acusan a Galilea Montijo de quedarse con un protagónico y finalmente hablan las involucradas

Claudia Troyo, actriz conocida por su participación en “Las estrellas bailan hoy” (2021), habló recientemente con la periodista Annette Cuburu para aclarar los rumores que circulan sobre su relación profesional con Galilea Montijo. En la entrevista, Troyo negó que la conductora le haya arrebatado un papel protagónico en la telenovela La verdad oculta, proyecto que marcó el inicio de su amistad.
Claudia Troyo, por su parte, ha participado en diversos formatos televisivos y, tras su paso por Las estrellas bailan hoy, volvió a coincidir con Montijo en la cocina del programa Hoy soy el chef, donde ambas compartieron momentos culinarios y anécdotas del rodaje.
“Cuando ambas llegamos a la prueba de vestuario, me di cuenta de que su vibra y energía eran hermosas. Desde la junta con Emilio La Rosa supe que Galilea sería la protagonista, así que nunca hubo un ‘arrebatamiento’ de mi parte.”
“Nos conocimos justo con el señor Emilio La Rosa haciendo La verdad oculta, salimos de hermanas. Me acuerdo que en una junta, ya estábamos varios del elenco y Gali todavía no, y nos dijo el señor Emilio La Rosa, ‘la protagonista va a ser la señorita Galilea Montijo’.”
“Nos conocimos justo con el señor Emilio La Rosa haciendo La verdad oculta, salimos de hermanas. Me acuerdo que en una junta, ya estábamos varios del elenco y Gali todavía no, y nos dijo el señor Emilio La Rosa, ‘la protagonista va a ser la señorita Galilea Montijo’.”
Con la información proporcionada, se confirma que no existió un conflicto de intereses ni un “robo” de protagonismo, sino una colaboración profesional que ha evolucionado a una amistad pública.