“Dios me respondió”: Gomita rompe en llanto tras inesperada experiencia en vivo

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La influencer Aracely Ordaz, conocida como Gomita, compartió en TikTok una experiencia que calificó como una manifestación de Dios: mientras intentaba reproducir una alabanza, escuchó la canción “Yo cantaré en la bondad de Dios” en la radio, lo que la hizo llorar frente a la cámara.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 06:44 AM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 06:59 AM.