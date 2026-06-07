“Dios me respondió”: Gomita rompe en llanto tras inesperada experiencia en vivo

La creadora de contenido Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, volvió a ser tema de conversación tras una transmisión en vivo donde afirmó haber recibido una señal divina. En el video publicado en TikTok, la influencer relata que, mientras intentaba reproducir una alabanza cristiana desde su celular, el dispositivo no conectó y buscó una emisora de radio. En ese momento escuchó la canción “Yo cantaré en la bondad de Dios”, la cual interpretó como una respuesta directa a su situación.
Gomita quedó visiblemente emocionada; entre lágrimas agradeció lo que describió como una manifestación de Dios en su vida. El clip rápidamente acumuló miles de reproducciones y generó un intenso debate en los comentarios: algunos usuarios se identificaron con la experiencia espiritual, mientras que otros señalaron que la coincidencia de una emisora religiosa era esperable.
Esta aparición ocurre meses después de que la influencer hiciera público su acercamiento al cristianismo. A finales de 2025 compartió fotografías de su bautizo y explicó que estaba atravesando una etapa de transformación personal marcada por la fe. Desde entonces, gran parte de su contenido se ha centrado en reflexiones espirituales, mensajes religiosos y actividades vinculadas a su congregación, describiendo la fe como un apoyo emocional y un nuevo propósito.
En la publicación de TikTok, Gomita acompañó el video con mensajes que enfatizan su testimonio de fe y la intención de compartir lo que considera una señal divina. La reacción del público ha sido polarizada: mientras algunos la felicitan por su valentía al expresar su espiritualidad, otros cuestionan la naturaleza de la coincidencia y la interpretan como una simple transmisión de radio.
El caso de Gomita ilustra cómo las redes sociales pueden amplificar experiencias personales de carácter religioso, generando tanto apoyo como escepticismo entre los seguidores y el público en general.