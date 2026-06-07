Julieta Venegas guarda silencio y retira tema del Mundial tras estallar la polémica

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La cantautora mexicana decidió retirar la canción “La niña futbolista” y desactivar los comentarios del video oficial en YouTube después de que la pieza, encargada por la Secretaría de Cultura para el Mundial 2026, generara una fuerte polémica en redes sociales. La medida forma parte de una estrategia de contención que incluye excluir el tema de sus presentaciones en vivo y evitar declaraciones públicas al respecto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 03:23 PM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 03:44 PM.