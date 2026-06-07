Julieta Venegas guarda silencio y retira tema del Mundial tras estallar la polémica

Julieta Venegas, figura emblemática del rock y pop mexicano, anunció la retirada de "La niña futbolista", canción presentada por la Secretaría de Cultura durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de las actividades culturales del Mundial 2026. La pieza, concebida para promover la inclusión y la igualdad de género en el fútbol, ha sido objeto de críticas intensas en plataformas digitales.
El video oficial, que supera 1,6 millones de reproducciones y cuenta con más de 13 mil "me gusta", fue publicado con los comentarios deshabilitados. Ante la imposibilidad de expresar sus opiniones en el propio video, los internautas trasladaron sus reacciones a otros contenidos del canal de la artista, como "Volver a ti" (colaboración con Bronco) y "Tengo que contarte" (junto a Natalia Lafourcade), donde se registraron mensajes que cuestionaban la decisión de la cantante y la pertinencia del tema.
Entre los comentarios más destacados se encuentran expresiones de desilusión de seguidores que habían escuchado a Julieta a lo largo de décadas, así como críticas que señalan que la canción divide en lugar de unir durante un evento deportivo de alcance mundial. Algunos usuarios también cuestionaron la desactivación de los comentarios, insinuando que la artista habría “pagado” por ello.
Según reportes del diario Reforma, la estrategia de contención ordenada por Julieta incluye: (i) excluir "La niña futbolista" de sus conciertos; (ii) evitar abordar el tema en entrevistas; y (iii) abstenerse de emitir declaraciones relacionadas con el fútbol o el Mundial 2026. Hasta la fecha, la cantante no ha respondido directamente a los comentarios publicados en sus otros videos.
En declaraciones previas, Julieta explicó que la canción nació del deseo de inspirar a niñas y mujeres a superar barreras impuestas por estereotipos de género, afirmando que el mensaje está basado en experiencias compartidas por muchas mujeres. Sin embargo, la controversia coincidió con su visita a la Feria del Libro de la Frontera en Monterrey, donde presentó su libro autobiográfico "Norteña. Memorias del comienzo" y evitó pronunciarse sobre el tema.
Julieta Venegas, nacida el 24 de noviembre de 1970 en California y criada en Tijuana, ha construido una carrera de más de tres décadas que incluye álbumes icónicos como "Aquí", "Sí", "Limón y Sal" y "Los Momentos", así como múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Su incursión reciente en la literatura y su participación en proyectos culturales la mantienen como una figura influyente, aunque ahora enfrenta una de las mayores controversias de su trayectoria.