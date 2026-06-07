“Cuida a tu familia”: la última charla de Paco Stanley que vuelve a estremecer a México

Hoy se cumple el vigésimo séptimo aniversario del asesinato de Paco Stanley, uno de los casos más mediáticos del espectáculo mexicano. En redes sociales, usuarios recordaron la revelación que hizo su hijo, Paul Stanley, durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México 2023, donde describió la última conversación que sostuvo con su padre.
Según Paul, la plática tuvo lugar una semana antes del 7 de junio de 1999, cuando fueron a comer a un restaurante que solían frecuentar. En medio de la comida, Paco rompió en llanto y le pidió a su hijo que cuidara a su familia. "Se acababa de comprar una casa en la Condesa y quería mostrármela, decirme que allí tendría mi cuarto", relató el conductor de Hoy. El presentador, visiblemente triste, habría insinuado que algo malo se avecinaba, aunque Paul no descarta que su padre simplemente estaba melancólico.
Al día siguiente, Paco Stanley se dirigió a la camioneta que lo llevaría al lugar del asesinato. En el restaurante “El Charco de las Ranas”, al terminar el desayuno con Mario Bezares y Jorge Gil, fueron emboscados por sujetos armados que dispararon múltiples veces, matando al conductor al instante y dejando heridos a varios acompañantes.
Desde entonces, el caso ha generado innumerables teorías: vínculos con el crimen organizado, la supuesta relación de Mario Bezares con sustancias ilícitas, y el rumor de que el cantante “Mayito” estaba enfadado por un presunto romance con Brenda Bezares. Aunque Bezares y la edecán Paola Durante fueron detenidos y liberados por falta de pruebas, la polémica persiste.
En 2024 se estrenó el documental Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley, cuyo objetivo, según sus creadores, es esclarecer los hechos y limpiar los nombres de los acusados. Paul Stanley, sin embargo, criticó el proyecto, acusando a los productores de lucrar con la memoria de su padre: "No tiene sentido buscar al culpable cuando solo están ganando dinero a costa de mi jefe".
El recuerdo de la última conversación entre padre e hijo se vuelve, así, un símbolo de la incertidumbre que rodeó el asesinato y de la herida abierta que aún duele en la familia Stanley y en el público mexicano.