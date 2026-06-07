“Cuida a tu familia”: la última charla de Paco Stanley que vuelve a estremecer a México

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En el vigésimo séptimo aniversario del asesinato de Paco Stanley, su hijo Paul Stanley recordó la emotiva charla que mantuvieron una semana antes del trágico hecho, mientras se reavivan teorías, el documental “Testigos: la verdad tiene voz” y la polémica sobre su explotación mediática.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 03:30 PM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 04:27 PM.