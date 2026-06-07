Christian Nodal entra al rap junto a Dharius y enciende la escena musical

Christian Nodal y Dharius unieron sus estilos en Ey Mezcal, el sencillo principal del quinto disco del rapero regiomontano, Directo Hasta Arriba Vol. 2, publicado el 4 de junio de 2026. La canción, escrita íntegramente por Dharius, marca un encuentro poco frecuente entre el rap urbano y el regional mexicano, géneros que rara vez convergen en una misma pista.
La letra aborda el despecho de forma directa, usando el mezcal como metáfora de la identidad mexicana y como hilo conductor de una narrativa que invita a aceptar el dolor y la soledad tras una ruptura amorosa. No se ha anunciado aún la producción de un video oficial.
El tema se perfila como uno de los más comentados del álbum, según analistas de la industria, y refuerza la tendencia de colaboraciones transversales que buscan ampliar audiencias. Para Nodal, quien lanzó su quinto álbum de estudio, Bandera Blanca, el 21 de mayo de 2026, “Ey Mezcal” representa su segundo acercamiento documentado al rap, después del éxito de “Botella Tras Botella” con Gera MX en 2021.
Dharius, exintegrante de Cartel de Santa y figura consolidada del hip‑hop mexicano, ha construido una discografía que incluye Directo Hasta Arriba (2014), Mala Fama, Buena Vidha (2018), Cuando Todo Acaba (2022) y El Diablo, La Muerte y Yo (2024). En los meses previos al lanzamiento de Vol. 2 presentó sencillos como “TOP TOP” (con MC Davo) y “Pa Lo Contrario” (con Niño Freestyle).
Mientras tanto, Nodal atraviesa un periodo de tensiones públicas relacionadas con el registro de su nombre artístico y críticas a la práctica de “sold‑out” en la industria. A pesar de ello, continúa su gira de Bandera Blanca, iniciada el 29 de mayo en la Ciudad de México, describiendo sus conciertos como “un palenque gigante”.