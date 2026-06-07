Christian Nodal entra al rap junto a Dharius y enciende la escena musical

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El rapero Dharius y el cantante de música regional Christian Nodal lanzan “Ey Mezcal”, un sencillo que combina rap y sonoridad mexicana, encabezando el nuevo álbum de Dharius, *Directo Hasta Arriba Vol. 2*.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 06:47 AM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 07:43 AM.