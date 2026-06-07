Nora Salinas rompe el silencio: revela la verdadera razón de su inesperado retiro de la televisión

La actriz mexicana Nora Salinas, conocida por papeles icónicos en telenovelas como Carita de Ángel, Esmeralda y Fuego en la sangre, anunció en el programa Montse & Joe que su retiro de la televisión fue una decisión consciente para iniciar un proceso de sanación después de cumplir varios sueños profesionales.
Salinas, quien dejó la pantalla en 2008 tras la emisión de Fuego en la sangre, explicó que, aunque había alcanzado el éxito, sentía que su vida personal estaba desorientada. “Conocí a la perfección a los personajes que interpretaba, pero yo misma estaba perdida”, confesó la actriz, quien ahora reside en el extranjero y mantiene una presencia discreta en redes sociales bajo el usuario @norasalinastv.
El impulso para volver a crear surgió cuando su madre la invitó a escribir Las cascadas de mis ojos, proyecto que se transformó en su debut literario. El libro, titulado Se me hizo realidad, se lanzará en enero de 2026 y recoge reflexiones, anécdotas y la visión de la vida que la actriz ha construido fuera del foco mediático.
Además de su faceta como escritora, Salinas ha participado recientemente en la producción La mexicana y el güero, aunque aclara que su prioridad es la vida personal y la escritura. Su trayectoria incluye también papeles en Agujetas de color de rosa, Confidente de secundaria, Amy, la niña de la mochila azul y La fea más bella, consolidándola como una de las figuras más versátiles de la televisión mexicana.
Con el lanzamiento de su libro, Nora Salinas demuestra que el talento artístico puede trascender la pantalla y encontrar nuevas formas de expresión, ofreciendo a sus seguidores una mirada íntima de su proceso de transformación y sanación.