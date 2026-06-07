Nora Salinas rompe el silencio: revela la verdadera razón de su inesperado retiro de la televisión

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Tras retirarse de la televisión hace casi dos décadas, la ex‑estrella de Televisa Nora Salinas vive en el extranjero y lanza su primer libro, “Se me hizo realidad”, después de un proceso de sanación personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 03:27 PM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 04:12 PM.