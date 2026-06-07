"Te pueden bajar la cortina": Platanito enciende alarmas por reglas de FIFA para bares.

Platanito (Sergio Verduzco), reconocido comediante y empresario del sector de la restauración, denunció este lunes que las condiciones impuestas por la FIFA a establecimientos que deseen transmitir los partidos del Mundial 2026 son extremadamente onerosas y pueden derivar en la clausura del negocio.
En entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Verduzco explicó que, aunque su bar Chela Chupas cuenta con una licencia de transmisión, existen dudas en el gremio respecto a las restricciones que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) impone, como la prohibición de cobrar cover, usar logotipos o submarcas de la FIFA y la necesidad de pagar una cuota adicional para vender productos durante el evento.
El comediante recomendó a los empresarios mantenerse informados para evitar sanciones millonarias o, en el peor de los casos, la clausura del establecimiento.
Sin embargo, el IMPI emitió una aclaración el 5 de junio de 2026, desmintiendo que las multas por retransmisión no autorizada alcancen los 29 millones de pesos que circulaban en redes sociales. La autoridad precisó que la confusión proviene de la diferencia entre infracciones de comercio y de derechos de autor.
Según la normativa, la sanción por retransmitir contenidos deportivos sin autorización se ubica entre 1,000 y 5,000 días de multa, equivalentes a un máximo de 586,500 pesos. Esta cifra puede incrementarse hasta un 50 % si la infracción se da a escala comercial, y se añaden multas diarias de hasta 500 UMAs mientras persista la conducta.
El IMPI también recordó que las multas de hasta 29 millones de pesos sí aplican en casos de marketing de emboscada, cuando una empresa asocia su marca al Mundial sin permiso de la FIFA. En México existen 357 registros de la marca “Mundial 2026”, y su uso no autorizado puede generar sanciones de 250,000 UMAs por infracción.
En conclusión, los dueños de bares y restaurantes deben obtener la licencia correspondiente, respetar las restricciones de uso de la marca FIFA y evitar cualquier forma de promoción no autorizada para no incurrir en sanciones.