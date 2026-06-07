"Te pueden bajar la cortina": Platanito enciende alarmas por reglas de FIFA para bares.

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El comediante Sergio Verduzco, alias Platanito, advierte a dueños de bares y restaurantes sobre las sanciones del IMPI por transmitir partidos del Mundial 2026 sin la licencia adecuada, mientras la autoridad aclara que las multas máximas son de 586,500 pesos, no los 29 millones que se rumoraba.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 03:25 PM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 04:04 PM.