El cambio que vive su pareja llevó a La Fatshionista a descubrir algo sobre sí misma

La influencer mexicana Priscila Arias, conocida como "la Fatshionista", confirmó este 7 de junio que se identifica como pansexual y que su pareja, Iván, iniciará su transición de hombre a mujer. La declaración se realizó en su cuenta de Instagram, coincidiendo con el Mes del Orgullo LGBTQ+ y ha acumulado miles de reacciones y comentarios.
En su publicación, Arias explicó que el proceso de transición de Iván despertó en ella una serie de reflexiones sobre la heterosexualidad y las etiquetas tradicionales de atracción. "Sentí una incomodidad, una rareza, que me llevó a cuestionarme y a reconocer que mi atracción no depende del género", manifestó la creadora.
La noticia ha polarizado a la audiencia: mientras una parte de sus seguidores la felicita por su valentía y la apoya en su proceso de autodescubrimiento, otros la acusan de buscar atención mediática. Arias no ha emitido declaraciones adicionales, pero la conversación sigue activa en Twitter, TikTok y foros de la comunidad LGBTQ+.
La pansexualidad, según la propia Arias, se define como la atracción romántica, emocional o sexual hacia personas sin que el género sea determinante. Esta orientación incluye a individuos cisgénero, transgénero, no binarios y de cualquier otra identidad de género, subrayando que la atracción se basa en la persona y no en su categoría de género.
El caso de Arias se suma a otras declaraciones públicas de figuras mexicanas, como el actor Sebastián Ligarde, quien se declaró pansexual hace varios años, y la celebridad Nicola Porcella, quien también se identificó como pansexual en el programa "La Casa de los Famosos".
En medio de la polémica, Arias comentó con humor que sus amistades forman parte de la diversidad sexual, y que ella fue "la última en enterarse" de su propia identidad, resaltando la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en procesos de autoconocimiento.
La publicación incluye una imagen de Arias y Iván abrazados, acompañada del mensaje: "Amor sin etiquetas, orgullo sin límites". La foto ha sido compartida ampliamente, convirtiéndose en un símbolo de visibilidad para la comunidad trans y pansexual en México.