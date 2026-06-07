El cambio que vive su pareja llevó a La Fatshionista a descubrir algo sobre sí misma

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La creadora de contenido mexicana Priscila Arias anunció públicamente su identificación como pansexual y reveló que su novio, Iván, transicionará a mujer, generando amplio debate en redes durante el Mes del Orgullo LGBTQ+.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/06/2026 06:45 AM.
En Espectáculos y editada el 07/06/2026 07:13 AM.