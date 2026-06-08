¿Miedo o prudencia? Mayer rechaza pelea y Adame lo exhibe públicamente

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El conductor Alfredo Adame volvió a desafiar a Sergio Mayer a un combate de exhibición y reveló que producirá un reality show en su casa, con la participación de Roberto Palazuelos, Cuauhtémoc Blanco y otros personajes del espectáculo, programado para finales de julio‑principios de agosto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 08:28 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 09:08 AM.