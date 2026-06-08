¿Miedo o prudencia? Mayer rechaza pelea y Adame lo exhibe públicamente

Alfredo Adame reavivó la polémica al lanzar un nuevo desafío público contra Sergio Mayer, insistiendo en que el exdiputado debe subir al ring para resolver sus diferencias. En una rueda de prensa, Adame acusó a Mayer de evitar la confrontación y lo incitó a “ponerse las cachetadas que le corresponden”.
El mismo evento sirvió para anunciar su próximo reality, que se grabará en la residencia del conductor entre finales de julio y principios de agosto. El formato combinará convivencia, actividades recreativas y la llegada constante de invitados famosos. Entre los nombres confirmados están Roberto Palazuelos, Cuauhtémoc Blanco, la Señora Católica y Poncho de Nigris; también se baraja la participación de Eduin Caz y otros talentos aún por confirmar.
Por su parte, Sergio Mayer rechazó el combate, argumentando que la edad y la responsabilidad pública de ambos hacen impropio un espectáculo violento. Mayer propuso, en cambio, enfocar la discusión en iniciativas sociales que beneficien a niños y familias mexicanas.
El desafío de Adame se produce después de su aparición en Ring Royale, donde enfrentó a Carlos Trejo, generando opiniones divididas en redes sociales. Mientras Mayer opta por el diálogo, Adame mantiene abierta la posibilidad de un enfrentamiento físico y, simultáneamente, se prepara para lanzar el reality que reunirá a diversas personalidades del entretenimiento.
La controversia sigue en curso y el reto de Adame permanece sobre la mesa, mientras el público espera más detalles del programa que se desarrollará en su hogar.