Alicia Villarreal se declara lista para ser abuela ante rumores de embarazo de Melenie Carmona

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La cantante mexicana Alicia Villarreal confirmó que está preparada para convertirse en abuela después de que surgieran especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo de su hija, Melenie Carmona, de 27 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 08:26 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 08:31 AM.