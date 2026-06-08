Alicia Villarreal se declara lista para ser abuela ante rumores de embarazo de Melenie Carmona

En medio de una creciente ola de rumores en redes sociales, Alicia Villarreal, conocida como la "Güerita Consentida", declaró estar "lista para ser abuelita" tras la difusión de un video que sugiere que Arturo Carmona, padre de Melenie, habría anunciado que pronto sería abuelo.
El video, publicado por la conductora Elisa Beristain, muestra a Arturo Carmona en la presentación de la obra "Perfume de Gardenia" y, según los internautas, captura el momento en que menciona la posible llegada de un nieto. Hasta la fecha, la joven Melenie Carmona no ha confirmado ni desmentido la noticia, pero su madre no tardó en responder a la especulación.
Villarreal fue abordada por reporteros fuera del concierto que ofreció con GranDiosas en Monterrey y, pese a la presión, mantuvo su postura sin ofrecer más detalles sobre la supuesta gestación. "Yo estoy lista para ser abuelita", afirmó la intérprete de éxitos como "Mejor que tú" y "Te quedó grande la yegua".
El escándalo se produce después de que la cantante desmintiera, en una conferencia de prensa, rumores sobre una supuesta separación de su esposo Cibad Hernández. Por su parte, Melenie, quien ha seguido los pasos de su madre en la industria musical, volvió a sus redes sociales con un mensaje acompañado de un fragmento de la película "Big Mamma's House", lo que algunos usuarios interpretaron como una indirecta al tema.
En cuanto a la vida sentimental de Melenie, se sabe que mantiene una relación de varios años con Brayan Hernández Treviño, futbolista de la Sub‑20 de Mazatlán FV, aunque no se ha confirmado si la relación sigue vigente.
Los reporteros continúan insistiendo en obtener una respuesta definitiva, pero tanto Alicia Villarreal como su hija han optado por mantener la discreción mientras la polémica sigue alimentando las tendencias en Twitter y otras plataformas.