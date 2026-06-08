Toy Story 5: Belinda interpreta a la nueva villana tecnológica LilyPad

Belinda confirmó su participación en la próxima entrega de la saga Toy Story, anunciando que interpretará a LilyPad, una tableta electrónica que será la villana principal de la película. La información fue publicada por la artista en sus cuentas de Instagram y Twitter, generando gran expectativa entre sus seguidores.
El estreno de Toy Story 5 está previsto para el jueves 18 de junio en la mayoría de los cines mexicanos, aunque algunas salas ofrecerán la función un día antes. La trama se centrará en el conflicto entre los juguetes tradicionales y la tecnología, donde Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo deberán enfrentarse a aparatos diseñados para los niños de la era digital.
En el doblaje latinoamericano, la actriz Irán Castillo regresará como la voz de Jessie, la vaquerita que ha acompañado a la saga por más de dos décadas. Además, la película contará con la participación de otras personalidades internacionales:
Con la incorporación de Belinda como LilyPad, la película busca reforzar el contraste entre lo analógico y lo digital, ofreciendo a la audiencia latinoamericana una mezcla de nostalgia y actualidad tecnológica.