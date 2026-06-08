Toy Story 5: Belinda interpreta a la nueva villana tecnológica LilyPad

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La cantante y actriz mexicana Belinda anunció en sus redes sociales que dará voz a LilyPad, la nueva villana electrónica de Toy Story 5, cuyo estreno está programado para el 18 de junio en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 11:10 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 11:25 AM.