Detienen a ex asistente y amiga de Adela Micha por fraude millonario

...

Una ex colaboradora de la conductora Adela Micha, identificada como Suzanne ‘N’, fue arrestada en Morelos tras ser vinculada a un fraude que superó el millón de pesos, entre falsificación de documentos y desvío de recursos financieros.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 11:07 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 11:37 AM.