Detienen a ex asistente y amiga de Adela Micha por fraude millonario

La periodista y conductora Adela Micha, conocida por su trayectoria en los medios, llevó a prisión a su ex asistente y amiga, Suzanne ‘N’, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara pruebas de un fraude financiero que ascendió a más de 1 MDP.
Según la investigación, Suzanne se desempeñó como asistente personal de Micha durante varios años, manejando su agenda y, en ocasiones, asuntos financieros. En 2019 falsificó tres documentos bancarios, imitando la firma de la comunicadora para obtener un préstamo de 1 240 000 pesos. El contrato, inicialmente de un millón de pesos con garantía hipotecaria, fue modificado clandestinamente para elevar la cifra en 240 000 pesos mediante un pagaré con firma falsificada.
La periodista desconocía estos movimientos hasta junio de 2025, cuando descubrió que estaba vinculada a un compromiso bancario que le generó graves problemas financieros. Además, se enteró de que Suzanne había cobrado, a nombre de Micha, más de un millón de pesos de un particular para un supuesto proyecto de entrevistas, actividad que se desarrolló entre octubre de 2023 y junio de 2024.
Las autoridades señalaron que un tercero realizó varios depósitos por más de un millón de pesos bajo la premisa de financiar dichas entrevistas. Adela Micha solo se percató del fraude cuando el interesado la contactó directamente para preguntar por el estado del proyecto, lo que la alertó de inmediato.
Los recursos recaudados fueron desviados a la cuenta personal de Suzanne, lo que permitió a la fiscalía rastrear los movimientos ilícitos. La sospechosa fue detenida en un inmueble de Morelos y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde permanecerá bajo control judicial mientras se resuelve su caso.
Actualmente, Suzanne enfrenta cargos por falsificación de documentos y administración fraudulenta en perjuicio de Adela Micha, con una posible pena que podría superar los diez años de prisión, según la legislación mexicana vigente.