Patrick Bruel es detenido en Francia por denuncias de presuntos delitos sexuales

...

El cantante y actor francés Patrick Bruel fue puesto bajo custodia policial en Nanterre, Francia, tras denuncias de varias mujeres que lo señalan por agresiones sexuales, tentativas de violación y acoso cometidos entre 1997 y 2001.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 08:39 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 08:52 AM.