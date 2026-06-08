Patrick Bruel es detenido en Francia por denuncias de presuntos delitos sexuales

El artista francés Patrick Bruel fue detenido este lunes bajo custodia policial en la Fiscalía de Nanterre, a las afueras de París, como parte de una investigación por presuntos delitos de índole sexual. La medida responde a una serie de denuncias presentadas por al menos tres mujeres que lo acusan de agresiones sexuales y tentativas de violación ocurridas entre 1997 y 2001, además de otros testimonios de mujeres en Francia y Bélgica que lo señalan por hechos similares.
Hasta el momento, la autoridad judicial no ha formalizado imputaciones contra Bruel; la detención es una diligencia preventiva mientras se esclarecen los hechos denunciados. La Fiscalía ha confirmado que todas las denuncias forman parte de una investigación más amplia que sigue en curso.
La detención se produce después de semanas de polémica que ya habían obligado al cantante a cancelar conciertos, funciones teatrales y su participación en la agrupación solidaria Les Enfoirés. A finales de mayo, Bruel anunció la suspensión de todos sus conciertos programados hasta septiembre, incluidos eventos en Francia, Bélgica y Suiza, y la interrupción de la obra "Deuxième Partie" en París, citando dificultades para garantizar un desarrollo "sereno" de los espectáculos ante la presión mediática y las protestas.
La defensa del artista ha rechazado todas las acusaciones y ha asegurado que Bruel colaborará plenamente con la justicia. Mientras tanto, la investigación continúa recopilando testimonios y pruebas que determinarán si se presentarán cargos formales contra el cantante.