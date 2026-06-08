¿Amor, estrategia o tregua? Ex del hijo de Cher retira demanda de divorcio.

Marieangela King, exesposa del músico Elijah Blue Allman, hijo de la icónica cantante Cher, presentó ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles una solicitud para retirar la demanda de divorcio que había interpuesto en abril de 2025. Según documentos obtenidos por People, la petición fue presentada el 2 de junio y argumenta que desea desestimar el proceso de disolución matrimonial.
King, de 38 años, había citado diferencias irreconciliables como causa del divorcio y, durante el proceso, la corte le concedió una manutención conyugal temporal de US$6,500 mensuales, el uso de un Toyota Prius 2017 y la cobertura de honorarios legales. En una entrevista con People en octubre de 2025, la mujer describió la decisión como “no tomada a la ligera” y expresó su deseo de preservar la amistad con Allman.
Elijah Blue Allman, de 49 años, contrajo matrimonio con King en diciembre de 2013, después de más de una década de relación. En enero de 2024, él había solicitado y obtenido la revocación de una demanda de divorcio presentada por King en 2021, manteniendo el vínculo matrimonial hasta la nueva solicitud de 2025.
Paralelamente, Allman ha solicitado una reducción de la manutención alegando una disminución de sus ingresos tras la suspensión del apoyo económico de su madre, Cher. Según los documentos judiciales, sus recursos provienen ahora de un fideicomiso paterno y sostiene que King no ha buscado la autosuficiencia económica desde la separación de 2021.
El caso se enmarca dentro de una serie de procedimientos legales que involucran a la familia Allman. En abril, Cher intentó obtener la conservaduría de su hijo por motivos de salud mental y consumo de sustancias; la solicitud fue rechazada, aunque el juez dejó abierta la posibilidad de una nueva petición.
La audiencia para revisar las solicitudes de manutención entre King y Allman está programada para el 17 de julio, fecha en la que el tribunal decidirá sobre la reducción de pagos y la posible conclusión del proceso de divorcio.