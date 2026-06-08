¿Amor, estrategia o tregua? Ex del hijo de Cher retira demanda de divorcio.

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Marieangela King, de 38 años, pidió el 2 de junio a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles que se desestime la solicitud de divorcio presentada en abril de 2025 contra Elijah Blue Allman, su esposo desde 2013. La petición se produce en medio de disputas sobre manutención y de otras controversias familiares vinculadas a la madre de Allman, Cher.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 05:25 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 05:38 AM.