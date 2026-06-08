Polémica por foto de Hudson Williams con esvástica dibujada en su rostro

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Una imagen de la adolescencia del actor canadiense Hudson Williams, en la que aparece con una esvástica dibujada en la cara, se viralizó en X durante el fin de semana. El actor, conocido por su papel en la serie “Heated Rivalry”, aún no ha emitido una declaración oficial, pero fuentes cercanas reconocen la gravedad del hecho y el dolor causado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 05:29 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 06:14 AM.