Polémica por foto de Hudson Williams con esvástica dibujada en su rostro

Una fotografía tomada durante la etapa escolar de Hudson Williams ha generado una fuerte controversia en redes sociales. La imagen, que comenzó a circular en la plataforma X el pasado fin de semana, muestra al intérprete junto a un grupo de amigos con dibujos y escritos sobre su ropa y rostro, entre los cuales destaca una esvástica.
Según información difundida por TMZ, la foto fue capturada en la secundaria de Williams en Canadá, en el marco de una tradición estudiantil conocida como “campout”, donde los adolescentes suelen escribir o dibujar sobre la ropa y el cuerpo de los participantes. Fuentes cercanas al actor afirman que él no tenía conocimiento de lo que le habían dibujado en la cara en el momento y que, aunque reconoce que el gesto es “completamente inexcusable”, lamenta profundamente la publicación.
Un amigo del actor declaró a TMZ que “los tatuajes no reflejan ni han reflejado nunca las creencias, los valores ni el carácter de Hudson”. Hasta la fecha, Williams no ha emitido una declaración pública al respecto.
Hudson Williams alcanzó notoriedad internacional por su papel de Shane Hollander en la serie “Heated Rivalry”, basada en las novelas de Rachel Reid. En enero de 2026, durante su participación en el programa “Andy Cohen Live”, el actor comentó que no le preocupa que usuarios de internet indaguen en su pasado, señalando que solo le importan las reacciones “saludables”. En marzo, él y varios miembros del elenco de la serie firmaron un comunicado repudiando mensajes discriminatorios de cualquier tipo.
La reaparición de la foto ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los famosos frente a su pasado y la rapidez con la que contenidos sensibles pueden viralizarse, generando dolor tanto en la audiencia como en los involucrados.