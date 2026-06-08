Idris Elba descarta haber sido candidato real para interpretar a James Bond

El actor Idris Elba, de 53 años y protagonista de Masters of the Universe, puso punto final a los años de especulación sobre su posible ascenso al icónico papel de James Bond. En una entrevista concedida a British GQ, Elba afirmó que “nunca fue realista” pensar en él como el próximo 007 y que la idea surgió únicamente como un cumplido.
Los rumores se remontan a 2008, cuando Daniel Craig insinuó que el futuro del agente británico estaba abierto. Desde entonces, el nombre de Elba circuló constantemente en medios internacionales y, en 2014, se filtró un correo de la ejecutiva de Sony, Amy Pascal, que sugería que “Idris debería ser el siguiente Bond”. Sin embargo, el propio actor desmintió cualquier acercamiento formal.
Elba explicó que la resistencia no era meramente personal, sino estructural: “Bond es grande en todo el mundo y no todos los mercados aceptarían a un hombre negro, un hombre africano, interpretando al personaje”. Según él, esa percepción de los mercados influye en la decisión de los productores, quienes buscan mantener la fórmula que ha funcionado históricamente.
El actor también señaló que la discusión sobre la raza del personaje le resultó incómoda. “Al principio fue un gran cumplido, pero cuando la conversación se centró en el tema racial, dejó de serlo”, comentó, añadiendo que no estuvo nunca en la carrera por el papel, ni siquiera al inicio de los rumores.
Actualmente, la productora de la saga ha iniciado audiciones para buscar a un perfil más joven, dejando claro que la etapa de Elba como posible candidato ha concluido. “Están buscando a alguien más joven. Les deseo toda la suerte del mundo. No puedo esperar, será increíble”, expresó.
El legado de James Bond, interpretado por figuras como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig, sigue siendo uno de los más codiciados del cine británico. Para Elba, haber sido mencionado para el rol fue “haber llegado a la cima”, aunque reconoce que nunca creyó posible ponerse el esmoquin del agente 007.