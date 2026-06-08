Idris Elba descarta haber sido candidato real para interpretar a James Bond

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El actor británico Idris Elba cerró el ciclo de rumores sobre su posible incorporación como James Bond, argumentando que nunca fue realista y que la aceptación del personaje por parte de algunos mercados sería limitada por su origen racial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 12:42 PM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 09:44 PM.