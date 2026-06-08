Lewis Hamilton celebra podio en Mónaco con un beso de Kim Kardashian

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En el Gran Premio de Mónaco 2026, el piloto británico Lewis Hamilton confirmó su relación con la empresaria Kim Kardashian, quien lo acompañó al podio donde terminó segundo. El gesto público y las declaraciones del piloto resaltan el apoyo mutuo en medio de la presión competitiva en Ferrari.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 08:29 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 08:48 AM.