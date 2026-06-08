Un baby shower de lujo: Marc Anthony y Nadia Ferreira preparan la llegada de su bebé

Marc Anthony y Nadia Ferreira dieron inicio a la cuenta regresiva para la llegada de su primera hija con un extravagante baby shower que reunió a familiares y un selecto grupo de amigos en un jardín decorado en tonos rosa pastel.
La pareja compartió en sus redes sociales una serie de fotografías donde se observan flores, mesas al aire libre y un impresionante pastel con forma de carreola, mientras Ferreira escribió: “Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña.”
Entre los asistentes se encontraban nombres de la élite del entretenimiento latino, como Prince Royce, Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Carlos Adyan, quienes participaron en dinámicas y juegos relacionados con la maternidad y la crianza.
El evento también dejó una pista sobre el posible nombre de la bebé: varios adornos mostraban una gran letra “M”. Aunque la pareja aún no ha revelado el nombre, la insinuación ha generado especulaciones entre sus seguidores.
Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el 28 de enero de 2026 que esperaban a su segundo hijo, coincidencia que marcó su tercer aniversario de bodas. Semanas después confirmaron que se trataba de una niña, quien será la hermana menor de Marcos Antonio (Marquito), nacido en junio de 2023.
Para el salsero, este nacimiento representa un hito importante: será papá por octava vez, sumándose a sus hijos Arianna, Alex “Chase”, Cristian, Ryan, Emme y Maximilian, nacidos en relaciones anteriores, incluida su famosa unión con Jennifer López.
Mientras se acercan los últimos preparativos, la familia disfruta del apoyo de sus seres queridos y de la expectación que genera la llegada de la nueva integrante.