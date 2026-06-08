Un baby shower de lujo: Marc Anthony y Nadia Ferreira preparan la llegada de su bebé

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El cantante y la modelo uruguaya organizaron un fastuoso baby shower para su primera hija, con decoración rosa pastel, pastel en forma de carreola y la presencia de celebridades como Prince Royce y Natti Natasha.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 11:20 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 11:33 AM.