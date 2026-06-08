MasterChef México sacude la competencia con una doble eliminación

Arturo y otro concursante fueron eliminados de MasterChef México en la emisión del domingo 7 de junio, según informó el Grupo Milenio. El reality, que ahora se transmite en formato 24/7, reveló a los dos participantes que abandonaron la competencia, reduciendo el número de cocineros activos a veinte.
El proceso de eliminación comenzó con una sorpresa: ex‑concursantes de temporadas anteriores llegaron como capitanes de equipo. Los participantes con mandil negro se dividieron en tres grupos de colores –amarillo, azul y rojo– y tuvieron que preparar un platillo que representara el amor por México.
El equipo amarillo resultó vencedor, mientras que los equipos azul y rojo debieron seleccionar a su "peor elemento". De esos, María y Arturo se enfrentaron en un duelo culinario; Arturo perdió y fue el primer eliminado de la noche.
Posteriormente, se llevó a cabo una segunda prueba de eliminación que concluyó con la salida de otro concursante, cuyo nombre no fue especificado en la nota de Milenio. Con esta segunda baja, el programa cuenta ahora con 20 cocineros que continúan luchando por el título.
Esta edición marca la segunda semana del nuevo formato, que ha generado gran expectación entre seguidores y participantes, quienes deben adaptarse a la presión de los retos diarios y la constante amenaza del mandil negro.
Los aficionados pueden seguir los próximos episodios y conocer los detalles de cada eliminación a través de la plataforma digital de Milenio, suscribiéndose para acceder a la edición impresa, suplementos y hemeroteca.