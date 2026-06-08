MasterChef México sacude la competencia con una doble eliminación

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En la transmisión dominical del reality culinario, Arturo fue el primer eliminado tras un duelo con María, y un segundo participante también salió del programa, dejando a 20 cocineros en competencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 05:27 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 05:55 AM.