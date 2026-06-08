¿Bebé en camino? La polémica que divide a la familia de Melenie Carmona

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Melenie Carmona, de 27 años, anunció su salida con su novio el domingo 7 de junio, desatando la ira de su padre Arturo Carmona. El influencer Cibad Hernández también aparece señalado como posible difusor de los rumores sobre el presunto embarazo de la joven.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/06/2026 05:28 AM.
En Espectáculos y editada el 08/06/2026 05:59 AM.