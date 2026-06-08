¿Bebé en camino? La polémica que divide a la familia de Melenie Carmona

Domingo 7 de junio marcó el anuncio oficial de Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, de que mantiene una relación sentimental con su novio, quien prefiere mantenerse alejado del mundo del espectáculo.
El comunicado, difundido a través de sus redes sociales, generó una reacción inmediata del padre, Arturo Carmona, quien manifestó estar sumamente molesto por la situación, calificándola de "malas decisiones" y asegurando que su hija aún no está preparada para la maternidad, en referencia a los rumores de un posible embarazo.
Según fuentes anónimas citadas por TVNotas, el influencer Cibad Hernández habría sido quien, a través de amigos y contactos mediáticos, puso en circulación la información sobre el supuesto embarazo, lo que habría intensificado la disputa familiar.
El padre de Melenie, Arturo, responsabiliza a la madre por la supuesta difusión de la noticia y ha expresado su desacuerdo con la rapidez con la que su hija ha tomado decisiones sentimentales, recordando que la joven se mudó con su novio antes de que el conflicto legal entre Alicia y su exesposo, Cruz ‘N’, se intensificara.
Melenie, quien no es hija biológica de Cruz ‘N’ pero fue aceptada como tal, ha declarado en ocasiones que cuenta con "dos papás". A finales de 2025, la joven comenzó a dar pistas sobre su pareja actual, insistiendo en que se trata de una persona ajena al medio artístico y solicitando respeto a su privacidad.
Los seguidores de la familia continúan atentos a cualquier novedad, mientras que los medios siguen alimentando la polémica con videos, entrevistas y reacciones en tiempo real.